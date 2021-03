Za študenta usoden alkohol ob obrednem krstu

20 let je bil star Stone.

Obredni krsti so zakrivili že premnogo nesreč in tudi smrti, opozarjajo mnogi, zgroženi ob tragediji, ki je doletela študentaDvajsetletnik si je namreč prizadeval za vključitev v priljubljeno bratovščino, ki pa nadobudne kandidate za članstvo tradicionalno postavlja pred velike, tudi nadvse nevarne in ponižujoče izzive. Nič drugače ni bilo tokrat, ko je moral 20-letni Stone ob zaprisegi, med obredom iniciacije, zaužiti izjemno veliko količino alkohola, ki pa se je pozneje izkazala za usodno. Podrobne okoliščine tragične zabave v kampusu univerze v Ohiu še niso znane, bratovščina Pi Kappa Alpha pa je morala zavoljo policijske preiskave začasno ustaviti delovanje. Za zdaj je znano le, da so Stona po obredu, med katerim se je tako zelo napil, da ni mogel več stati na nogah, sostanovalci odpeljali domov, nekaj ur pozneje pa so se prijatelji resno zbali za njegovo življenje, zato so poklicali reševalce. V bolnišnici so ocenili, da je študent v kritičnem stanju po hudi zastrupitvi z alkoholom, po dveh dneh pa je izgubil boj, so sporočili neutolažljivi starši, ki so sinove organe darovali, da bi dali komu drugemu priložnost za življenje, so pojasnili.Okoliščine Stonove smrti preiskujejo, bratovščini pa ne kaže nič dobrega, saj jih je tudi univerza postavila pod drobnogled zaradi domnevno sovražne dejavnosti, odgovorni se bodo morali najverjetneje zagovarjati na sodišču. Pri Pi Kappa Alpha sicer zavračajo vsakršno krivdo in poudarjajo, da je vsaka oblika ustrahovanja pri njih nedopustna, ne zanikajo pa obreda iniciacije, ki pa je tudi v Ohiu kakor v številnih drugih zveznih državah obravnavan kot prekršek, ki ga lahko kaznujejo z mesecem zapora ali globo. Konec februarja je v Richmondu v zvezni državi Virginia prav tako med krstnim obredom pri bratovščini Delta Chi umrl 19-letni: tudi on naj bi popil neznansko količino alkohola, študentje pa so mu zvezali oči, zaradi česar naj bi z glavo usodno udaril v drevo.