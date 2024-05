Vse pogostejši nasilni napadi na politike

V berlinski knjižnici so v torek napadli nekdanjo županjo in socialdemokratko Franzisko Giffey. Napadalec jo je s torbo udaril po glavi, jo lažje poškodoval in zbežal.

Franzisko Giffey, ki je trenutno senatorka za gospodarske zadeve v Berlinu in članica Socialdemokratske stranke (SPD) kanclerja Olafa Scholza, so zaradi lažjih poškodb sprejeli v bolnišnico.

Napad je obsodil berlinski župan Kai Wegner, in sicer z besedami, da vsi, ki napadajo politike, »napadajo tudi našo demokracijo«. Ob tem je napovedal, da bodo proučili možnost strožjih kazni za napade na politike.

2790 NAPADOV na predstavnike oblasti so našteli lani.

Nemčijo je v zadnjih dneh pretreslo več napadov na politike: prejšnji teden so štirje napadalci hudo poškodovali poslanca Evropskega parlamenta, prav tako iz vrst SPD, ko je v Dresdnu lepil plakate pred volitvami v Evropski parlament. 41-letni Matthias Ecke je utrpel hude poškodbe.

Dresden postaja pogosta tarča napadov na politike: že v torek so v mestu poročali o novem incidentu.

Matthias Ecke je v Dresdnu lepil plakate. Nakar so ga pošteno premikastili. FOTO: Reuters

Neki političarki, ki jo je policija identificirala kot 47-letno predstavnico stranke Zelenih, so grozili in pljuvali nanjo. Političarka je lepila plakate pred evropskimi volitvami, ko je k njej stopil moški, jo odrinil in strgal dva plakata. Nato jo je žalil in ji grozil, potem pa se mu je pridružila še ženska in pljuvala po žrtvi, je sporočila tamkajšnja policija.

Policija je osumljenca medtem že aretirala in ju identificirala kot 34-letnega moškega in 24-letno žensko. Oba sta pripadala skupini, ki je opazovala političarko med lepljenjem plakatov.

Po trenutnih podatkih policije je bilo lani v Nemčiji storjenih 2790 kaznivih dejanj, katerih žrtve so bili politiki, kar je več kot leto prej (1806), a vseeno manj kot leta 2021 (2840), ko so v Nemčiji potekale parlamentarne volitve.