Vplivnica iz pekla! Zastrupila svojega otroka (1), da bi povečala število sledilcev (VIDEO)

Avstralsko vplivnico so obtožili, da je namerno zastrupila svojega otroka, da bi pridobila donacije in s tem povečala število sledilcev na internetu, navaja BBC.

Trdila je, da se njen otrok bori z neozdravljivo boleznijo in da prek družbenih omrežij zbira denar za zdravilo, v resnici pa je enoletnega otroka omamila in nato posnela. Oktobra lani so otroka zaradi resnih zdravstvenih težav sprejeli v bolnišnico. Ugotovljeno je bilo, da je ženska med avgustom in oktobrom otroku brez dovoljenja zdravnika dala več zdravil.

Z donacijami GoFundMe je zbrala 60.000 avstralskih dolarjev oziroma več kot 36.000 evrov. Delovala je sama in se mora v petek pojaviti na sodišču v Brisbanu.

Po večmesečni preiskavi so 34-letnico ovadili zaradi mučenja, zastrupljanja, snemanja vsebin za družbena omrežja z izkoriščanim otrokom in goljufije.

»Ni besed, ki bi opisale, kako grozljivi so tovrstni prekrški,« je ob tem povedal policijski inšpektor v Queenslandu Paul Dalton.