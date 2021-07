Vplivnica (22) umrla v hudi nesreči. Njena zadnja objava pretrese (FOTO)

Njena zadnja objava pretrese

Iz Brazilije poročajo o tragični prometni nesreči v kateri je umrla priljubljena vplivnica. Pokojna je vozila motor, v nesreči pa se je hudo poškodoval tudi njen soprog, poročajo tamkajšnji mediji.Je pa tik pred smrtjo Julia na instagramu objavila zlovešče sporočilo. Na fotografiji je s soprogom v motoristični opremi in sporoča: »Življenje je kratko, bodimo nori. Jaz in ti, Bog in cesta. Tvoje sanje so tudi moje.«.