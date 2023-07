Voznik avtošole divjal in podrl 15-letnici, ena kričala: Kaj mi je tega treba

V prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj zvečer okoli 19.55 v zagrebškem naselju Španski, sta bili huje poškodovani dve deklici. Nesrečo je povzročil voznik v avtomobilu avtošole, policisti pa so sporočili podrobnosti.

Voznik (39) je vozil osebni avtomobil VW Golf po Ulici Antuna Šoljana v smeri vzhoda, na prehod za pešce pa je pripeljal s tako hitrostjo, da ni mogel varno ustaviti. Dve 15-letni deklici sta bili že na prehodu za pešce, ko je vanj pripeljal voznik. Deklici so nudili zdravniško pomoč na Kliniki za otroške bolezni v Klaićevi, kjer so ugotovili, da sta huje poškodovani.

Ena je utrpel zlom kosti spodnjega dela noge in bo moral na operacijo. Poleg tega ima številne rane, ureznine in podplutbe, večinoma na okončinah, ter pretres možganov. Drugo dekle ima zlomljene kosti gležnja in stopala, številne rane, podplutbe in odrgnine po okončinah in glavi ter pretres možganov.

»Slišal se je močan udarec. Ko sem pogledala skozi okno, sem vidla dve osebi, ki ju je sila udarca vrgla na cesto. Jokali in kričali sta. Voznik je nekaj govoril, deklica pa je kričala 'kaj mi je bilo tega treba?' 'Na pomoč so priskočili mimoidoči in v minuti ali dveh sta pripeljali dve reševalni vozili. Kmalu je prišla policija,« je za Index pripovedovala očividka prometne nesreče.

Pri obeh so opravili CT, rentgen, ultrazvok, laboratorijske in klinične preiskave, sta stabilna in pri zavesti. Rane in zlome so jima primarno sanirali, zadržali pa so ju na bolnišničnem zdravljenju, je izvedel RTL.