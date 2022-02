Oče iz pekla umoril tri otroke: Edino rešitev sem videl v tem, da ubijem otroke in sebe

Harald Kopitz (57), avstrijski državljan, je septembra lani v Zagrebu z lastnimi rokami ubil tri otroke. Po grozljivem zločinu je oče, sicer uspešen finančni svetovalec, poskušal soditi še sebi, a je preživel.

Preberite še:

Zdaj je tožilstvo zoper Kopitza vložilo obtožnico zaradi umora otrok, poroča Jutarnji list. Med preiskavo je razkril: »Ostal sem brez službe, grozilo mi je, da me bodo vrgli iz stanovanja. V glavi mi je zakuhalo in edino rešitev sem videl v tem, da ubijem otroke in sebe.«

Preberite tudi: