Psihiater Urlić o očetu monstrumu: Gre za narcisa s hudo depresijo

Narcis s hudo depresijo

Nekdaj uspešni poslovnež je namreč osumljen, da je z lastnimi rokami ubil svoje tri otroke, sedemletna dvojčka, deklico in dečka, in štiriletnega sina. Po grozljivem zločinu je poskušal življenje vzeti še sebi, a so do njega policisti in reševalci prišli še pravočasno in ga odpeljali v bolnišnico.

Na grozljiv dogodek, ki se je v noči s petka na soboto zgodil v Zagreb, ko je propadli podjetnikubil svoje tri otroke, se je odzval ugledni splitski psihiater doktor»Res je neverjetno, kar se je zgodilo, a to je odraz sodobnega časa, ko preko družbenih omrežij slišimo o hudih težavah soljudi,« pravi strokovnjak. Prepričan je , da je bil krut dogodek zagotovo hud pretres za nujno medicinsko pomoč in dežurnega sodnika, poroča Slobodna Dalmacija.Urlić je o očetu monstrumu dejal, da gre za osebo z zelo narcističnmi osebnostnimi znaki.Očitno se je podjetniku v težavah sesul svet, ker v svojem zadnjem sporočilu krivi družinske člane, še zlasti pa izpostavlja slabe odnose med bivšo soprogo in zdajšnjo partnerko.. »Zdi se mi, da je v ospedju globoka depresija skupaj z narcističnimi osebnostnimi potezami,« je razložil.»Ne more sprejeti, da je naredil napake, da ni bil dovolj izkušen. Po drugi strani pa se je želel maščevati tistim, ki jih krivi za svoj neuspeh, v prvi vrsti bivši ženi. Na neki način, sicer podzavestno, je želel kaznovati tudi sebe, ko je na tako grozovit način končal vse v svojem življenju,« še pravi dr. Urlić.