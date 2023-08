Vaščani v strahu: Neko žensko našli v gozdu zvezano in na pol golo, druga je izginila

Prebivalci vasi Tumare na Ozrenu, ki spada v občino Lukavac v Bosni in Hercegovini, so v strahu, potem ko so v sredo v gozdu našli zvezano in na pol golo domačinko (50). Gre za odročno vas, kjer živijo večinoma ljudje, ki so se vrnili iz tujine. Primer je sprožil alarme, saj iskanje še ene starejše domačinke Jovanke Đurić, ki je izginila 30. julija, še vedno poteka brez konkretnih rezultatov, piše Index.hr.

Kot je za hrvaški N1 povedal župan občine Lukavac Edin Delić, se intenzivno ukvarjajo s primerom pogrešane Jovanke Đurić. Ker informacij ni bilo, je preiskava potekala v več smereh. V hiši je živela sama, pravi, zato je obstajal sum, da je od doma odšla sama ali pa se je zgodilo kaj hudega. Deliće trdi, da so po določenem času vztrajali, da se ta primer obravnava kot potencialni umor.

»Ko se je zgodilo prvo izginotje, smo se pogovarjali z družino in se trudili, da vse skupaj ne bi šlo v medije, sploh po situaciji, ki se je zgodila, a po tem včerajšnjem dogodku je bilo to nemogoče. Vaščane je strah, nas pa skrbi. Vsi so vznemirjeni. Tam je minister, tožilstvo in policija pa sodelujeta s povečanimi zmogljivostmi pri iskanju pogrešane osebe,« je dejal Delić.

Napadalec je vstopil skozi okno

Navedel je, da so drugo žensko, ki so jo našli v gozdu zvezano, zdravniško oskrbeli. Napadalec naj bi vstopil skozi okno.

Predsednik krajevne skupnosti Tumar Ljubiša Mijatović je povedal, da sta vas zaradi strahu že zapustila dva vaščana.

Gordana Babić, hči pogrešane Jovanke, je povedala, da dosedanje iskanje ni dalo rezultatov. »Nimamo nič. Gorske službe delajo že deset dni. Iščejo jo tudi prostovoljci,« je dejala Babićeva. Tijana Babić, vnukinja pogrešane, je povedala, da je bila Jovanka drobne postave, visoka med 150 in 155 centimetri, težka pa okoli 50 kilogramov.