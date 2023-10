V železniški nesreči umrl novinar Davor

Včeraj okoli 12. ure so ob železniški progi med postajama Hum in Borut našli mrtvega moškega. Potrjeno je, da gre za Davorja Šišovića (58), nekdanjega novinarja Glasa Istre.

S policijske uprave so za hrvaške medije sporočili, da so očividci ugotovili, da je med 10. in 11. uro hodil po železniški progi in vanj v predoru Hum trčil vlak, ki je vozil na relaciji Pula – Lupoglav. Po trku je vlak nadaljeval pot, pri čemer ni opazil, da je prišel v stik s telesom moškega. Moški je umrl na kraju dogodka, njegovo truplo pa so prepeljali na oddelek za patologijo puljske bolnišnice na obdukcijo.

»Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin dogodka,« pravijo na PU Istra.