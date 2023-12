V Zadru se je steplo več najstnic. Mladeniči snemali in metali petarde: Udari jo!

Sinoči je v Kapetanskem parku v Zadru prišlo do prerivanja več mladoletnikov. Prepir so posneli in objavili na družbenih omrežjih, a ga nato hitro odstranili.

Mladeniči, zbrani v parku, so prepir med najstnicami snemali z mobilnimi telefoni in jih spodbujali z vzkliki. Tisti, ki je posnetek objavil na družbenih omrežjih, je zapisal, da je do pretepa prišlo okoli 19. ure.

Metali so petarde in spodbujali najstnice

»Udari jo!«, »Zdaj jo daj!« so kričali mladeniči in omenjali ime dekleta. Najprej sta se stepli dve deklici, nato pa sta se začeli kregati drugi dve dekleti.

Mladeniči so poleg ogleda boja in spodbujanja deklet v »ring« metali manjša pirotehnična sredstva.

»Pozdravljeni starši, pred eno uro se je to dogajalo pri Kapetanskem, tako da, če prepoznate svoje otroke, jim dajte kakšen nasvet, naj tega ne počnejo, ker lahko pride do težav,« je pisalo na Facebooku ob posnetku prerivanja.

Zadrska policijska uprava v petek zvečer ni bila seznanjena z dogodkom, poroča index.hr.