V stanovanjski stolpnici na Kitajskem grozovit požar s številnimi smrtnimi žrtvami

V stanovanjski stolpnici v mestu Nanjing na vzhodu Kitajske je izbruhnil požar, v katerem je po prvih podatkih umrlo najmanj 15 ljudi, 44 je bilo ranjenih. Eden od slednjih je v smrtni nevarnosti, stanje še enega ranjenca pa je resno, so sporočili iz lokalne bolnišnice in dodali, da so preostali stanovalci v požaru dobili lažje opekline, nekateri med bežanjem na varno udarce in praske, ali pa so se nadihali dima in bo z njimi vse v redu.

Gasilci so klic na pomoč prejeli okrog pol petih zjutraj in na prizorišče odhiteli z 20 vozili. Kljub temu je trajalo skoraj dve uri, preden jim je uspelo ukrotiti plamene, ki so se hitro vzpenjali po 34 nadstropij visoki stavbi. Ko je bil ogenj pogašen, so na vrsto prišli preiskovalci, ki uradno o vzroku požara včeraj še niso govorili, po prvih ugotovitvah pa naj bi zagorelo električno kolo na hodniku.

Na Kitajskem vsako leto zagori okrog 10.000 električnih koles.

Po tragediji je pred kamere stopil župan Nanjinga Chen Zhichang in svojcem umrlih izrekel sožalje, ranjencem pa zaželel čim hitrejše okrevanje. »Preiskava že poteka in obljubim vam, da bomo svojcem žrtev in tudi naši skupnosti priskrbeli odgovore,« je še dejal župan.

Gasilci so se v zadnjih letih že večkrat borili z obsežnimi požari, ki so jih povzročila električna kolesa, natančneje okvare njihovih baterij. Strokovnjaki in prebivalci so ob tokratni tragediji ponovno pozvali oblasti, naj poostrijo nadzor nad proizvodnjo električnih koles ter uvedejo strožje predpise, še posebno glede kakovosti baterij. Njihova proizvodnja je na Kitajskem namreč povsem neregulirana, tovarne pa se požvižgajo na varnostne in druge standarde, posledično vsako leto zagori okrog 10.000 električnih koles.