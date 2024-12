V središču Zagreba ujeli trojico pri nečednih poslih, pripeljali so se z avtobusom iz Ljubljane

Tri prodajalce ljubezni iz Venezuele, dve kozmetičarki in stilist v zgodnjih tridesetih so se z avtobusom odpravili iz Ljubljane v Zagreb. V srcu hrvaške metropole so se udobno namestili v najemniškem stanovanju s pogledom na trg in fontano.

Imeli so že 'pripravljeno' službo, saj so svoje goreče oglase, ki jih ponujajo med štirimi stenami, oglaševali prek mobilnih telefonov na Tinderju, Instagramu in Badooju. Lastnik apartmaja ni vedel ničesar o njihovih letošnjih zimskih aktivnostih, stranke pa so le prišle na vrata njihovega stanovanja in v enem dnevu pustile skupaj 1590 evrov.

Niso bili navadni turisti

Svoje zaslužke po datumih, državah, mestih, zneskih zaslužka in trajanju službovanja sta pridno zapisovala v zvezek z napisom 'Doodle party', tako da je bil to za policiste, ko so potrkali na njihova vrata, zadosten dokaz, da niso navadni turisti v glavnem mestu Hrvaške.

Policija je trojico ovadila za prekršek zaradi kršitve 12. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir in jim odredila odstranitev iz Zagreba za naslednjih šest mesecev. Povrhu vsega so eno od kozmetičark zalotili še pri enem prekršku. Petega novembra letos so jo imeli priložnost spoznati makarski policisti, ki so ji izdali odločbo o odpovedi bivanja, potem ko so jo tudi tam ujeli pri prostituciji. Nato je dobila tri mesece prepovedi vstopa do 13. februarja naslednje leto, Hrvaško pa bi morala zapustiti 12. novembra.

Denar, ki so ga zaslužili s prostitucijo, so jim vzeli, beležnico o zaslužkih z začetka zgodbe bodo uničili, zasežene mobilne telefone iphone 13 pro max, TLC in vivo pa so jim vrnili, poroča Slobodna Dalmacija.