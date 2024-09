S pomočjo DNK-vzorca, vzetega iz stegnenice trupla, so srbski preiskovalci zločinov dokončno potrdili, da je bil leta 2019 v Somborju, mestu v Vojvodini, ki ga od Hrvaške loči reka Donava, umorjen slovenski državljan. O njegovi identiteti srbski mediji navajajo le ime Tomas. Truplo, kot smo že poročali, so našli letos poleti. Ob njegovem pregledu je bilo kaj hitro jasno, da je šlo za nasilno smrt. Vpletena policistka Srbski notranji minister Ivica Dačić je ob razkritju zločina v začetku avgusta letos povedal, da je policija zaslišala in aretirala 45-letno policistko Kristino K., zaposleno v ...