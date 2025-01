V smučarskem središču, ki ga Slovenci dobro poznajo, izbruhnil požar, evakuirali 390 gostov

V bližini smučarskega središča Mokrine na avstrijskem Koroškem je ponoči zagorelo v kleti hotela. Evakuirali so 390 gostov, štiri danske turiste pa so zaradi suma na zastrupitev z dimom prepeljali v bolnišnico, je sporočila policija.

Vzrok požara še preiskujejo

Požar naj bi izbruhnil v savni hotela v kraju Dropolje. Sprožil se je tudi alarm, zaradi česar so eden od zaposlenih in dva gosta poprijeli za gasilne aparate, s katerimi so skušali pogasiti ogenj. Na pomoč so priskočili tudi gasilci, ki jim je nato uspelo pogasiti požar.

Vsi gostje so lahko hotel zapustili sami, v sobe pa so se lahko vrnili po nekaj urah.