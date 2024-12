V silovitem trčenju umrli dva brata in sestra: to je prizor s kraja nesreče (FOTO)

Trije ljudje so umrli, štirje pa so bili poškodovani v današnji hudi prometni nesreči pri Brčkem na severu Bosne, so potrdili policijski in bolnišnični viri. Portal argument.ba je zapisal, da so v nesreči življenje izgubili dva brata in sestra, ki so bili v enem od vozil.

Tragedija se zgodila, ko so na cesti, ki povezuje Brčko s primestnim krajem Cerik, trčila tri vozila. Tiskovna predstavnica policije v Brčkem, Dževida Hukićević, je za argument.ba potrdila, da se je nesreča zgodila v zgodnjih jutranjih urah.

Na kraju dogodka so umrle tri osebe, štirje pa so bili poškodovani. Odpeljali so jih v bolnišnico.

Tožilstvo Distrikta Brčko je prevzelo preiskavo in ugotavlja okoliščine, v katerih je prišlo do nesreče.