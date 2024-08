V nesreči čolna na meji med Bosno in Srbijo umrlo najmanj deset migrantov, tudi dojenček

Na reki Drina na meji med Bosno in Hercegovino ter Srbijo se je zgodaj davi prevrnil čoln s približno 30 migranti. Polovica jih je dosegla breg reke. Doslej so našli trupla desetih ljudi, tudi devetmesečnega dojenčka z materjo, je popoldne povedal srbski notranji minister Ivica Dačić. Migranti so skušali priti v BiH iz srbskega naselja Drlače.

Dačić je povedal, da so srbski policisti iz reke potegnili trupla šestih moških, matere in dojenčka, policisti entitete BiH Republike Srbske pa trupli dveh moških. Izpostavil je, da iskanje pogrešanih nadaljujejo. Dodal je, da se je čoln prevrnil na območju občine Zvornik na vzhodu BiH.

Po neuradnih informacijah je med žrtvami in rešenimi največ migrantov iz Sirije in Maroka, ki so jih tihotapci ljudi na čolnu poskušali na poti v zahodno Evropo pretihotapiti iz Srbije v BiH.

Kdo je skušal pretihotapiti migrante ni znano

Vodja civilne zaščite Republike Srbske Boris Trninić je povedal, da je bilo v čolnu po neuradnih informacijah okoli 30 migrantov, od katerih jih je 15 prišlo na kopno.

S srbskega notranjega ministrstva pa so sporočili, da je bilo po besedah migrantov, ki so dosegli kopno, na čolnu 25 ljudi. Policisti in gasilci so medtem ob prihodu na obali našli 18 migrantov, med njimi tri otroke.

Na mejni policiji BiH so medtem za mrežo Radio Slobodna Evropa (RSE) povedali, da niso znane osebe, ki so skušale pretihotapiti migrante.