Grozljiva nesreča usodna za mlado mamico Antonijo (32), triletnega otroka gasilci rešili (FOTO)

Hrvaški mediji v teh dneh poročajo o grozljivi prometni nesreči, ki se je v soboto zgodila na cesti D8 v Kaštel Sućurcu. V grozljivem trčenju sta življenje izgubila 29-letni motorist in 32-letna voznica osebnega vozila Antonija Ž., življenje triletnega otroka, ki je bil v vozilu 32-letnice, je policistom uspelo rešiti.

Nesreča se je zgodila ob 17.45, ko je motorist v križišču prevozil rdečo luč in obvozil dve vozili, ki sta stali. Z vso močjo je bočno v levi del vozila trčil v audija A4, v katerem je bila za volanom nesrečna Antonija. Motorista je vrglo čez vozilo. Audi se je prevrnil na streho in po trčenju zagorel. Zagorel je tudi motor. Voznica in motorist sta bila takoj mrtva, gasilcem pa je s hitrim posredovanjem uspelo rešiti triletnega otroka.

Vozilo je zagorelo, gasilci pa so pravočasno rešili 3-letnika. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

Hrvaški mediji so razkrili še, da je bil motorist v preteklosti že večkrat kaznovan zaradi neupoštevanja prometnih predpisov. Kar sedemkrat so ga ujeli pri prekoračitvi hitrosti, trikrat pa je bil kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Na družabnih omrežjih žalujejo

Ob novici, da je življenje v nesreči izgubila mlada mamica, žalujejo mnogi. Na družabnih omrežjih so o njej zapisali, da je bila dobra oseba, dobra mama in žena. Člani društva, v katerem je delovala, so zapisali, da je bil njen smeh nalezljiv, da je imela prodoren glas in izjemno osebnost. »Za njo ostaja praznina, ne samo v njeni družini, temveč tudi v našem društvu in v celotnem Kaštelu,« so zapisali in dodali: »Draga Antonija, za vedno boš ostala v naših srcih. Vedno boš del nas in nikoli ne boš pozabljena. Tvojega imena se bomo spominjali s ponosom. Radi te imamo.«

Zgroženi, da motoristu niso odvzeli motorja

Medtem ko žalujejo za Antonijo, pa so jezni in zgroženi, da organi motoristu, šlo naj bi za Gorana H. ob vseh preteklih prekrških niso odvzeli motorja. »Če bi temu človeku odvzeli motor in vozniško dovoljenje, zdaj ne bi bili dve družini zaviti v črnino,« je medijem dejal eden izmed prebivalcev Kaštela.