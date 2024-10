V BiH zaradi groženj z bombami pridržali pet mladoletnikov

Policija v Bosni in Hercegovini se v zadnjem obdobju spopada s številnimi lažnimi prijavami o podtaknjenih bombah na območju Sarajeva. Grožnje se nadaljujejo kljub aretaciji petih mladoletnikov zaradi lažnih prijav, na več šol in eno od sodišč pa so prispele tudi davi, poročajo mediji v BiH. Policija sumi, da otroci to počnejo za nekaj mark.

Grožnjo o podtaknjeni eksplozivni napravi so v Sarajevu davi prejeli tri šole in občinsko sodišče, je policija potrdila za tamkajšnje medije. Pojasnili so še, da so evakuirali prostore in da jih pregledujejo.

Policija je v Sarajevu pridržala pet mladoletnikov, ki jih sumijo lažnih prijav o podtaknjenih bombah. Dva so pridržali v sredo, za enega, ki so ga pridržali v ponedeljek, pa je tožilstvo sarajevskega kantona zahtevalo enomesečni pripor. Sumijo ga namreč, da je v 11 dneh kar 49-krat lažno prijavil podtaknjeno bombo.

Identificirali več mladoletnikov

S problemom nenehnih groženj z bombami se po pisanju portala Klix.ba spopadajo kantonalno ministrstvo za notranje zadeve, policija entitete Federacije BiH in državna obveščevalno-varnostna agencija (OSA).

Policija sumi, da so bili pridržani mladoletniki del večje skupine otrok, ki v zadnjem obdobju vsak dan pošiljajo lažne prijave o podtaknjenih bombah. Grožnje najpogosteje prejemajo osnovne in srednje šole, otroci pa naj bi jih pošiljali za določeno ceno oz. nekaj mark.

»Identificirali smo več oseb, vendar podatkov ne objavljamo, ker gre za mladoletne osebe. Gre za otroke, stare od 14 do 16 let. To je otroška igra,« je za televizijo N1 BiH v sredo dejal vodja oddelka za boj proti računalniškemu kriminalu policije Federacije BiH Saša Petrović.

Želijo se izogniti testom

Pojasnil je, da se otroci o tem dogovarjajo na družbenih omrežjih. »Tu gre tudi za plačilo po dve do tri marke (evro do evro in pol), da pošljejo grožnjo v šolo,« je dodal. Kot primer je navedel otroka, ki se hoče izogniti testu v šoli in plača nekomu, da pošlje lažno prijavo o podtaknjeni bombi.

Šolski sistem v Sarajevu je zaradi vsakodnevnih groženj z bombami ohromljen že več tednov, saj morajo zaradi njih prekinjati pouk in pregledovati prostore. Doslej še v nobenem primeru niso našli eksplozivnih naprav.