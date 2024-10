V Avstriji ubil žensko, skriva se v podzemnih tunelih: prerezal ji je grlo

Policija je takoj po prejetju prijave začela iskati osumljenca. V operaciji sodelujejo tudi pripadniki posebne enote Cobra. Policisti so domnevali, da se je osumljenec verjetno zabarikadiral v vinskem kletnem prostoru v neposredni bližini kraja zločina. Policija se je posvetovala tudi z zgodovinarjem.

Gre za obsežen sistem kleti in tunelov, od katerih nekateri segajo še v srednji vek. Avstrijski Heute poroča, da je policija poklicala zgodovinarja, da bi jim posredoval potrebne informacije o podzemnem sistemu.

Čez noč so evakuirali prebivalce desetih hiš. Nekatere od teh hiš so povezane s kletmi. Ko je policija poskušala prijeti osumljenca, je ta aktiviral eksplozivno napravo in huje ranil enega policista.

Očividci so povedali, da so se slišale eksplozije in streljanje.

Preiskovalci za zdaj obravnavajo včerajšnji umor kot zločin iz strasti.