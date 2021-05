Utonili zaradi selfieja

Idilična plovba se je končala tragično. FOTO: Kenang Aryanadela Supartoto/Getty Images

20

se jih je stlačilo na premec.

Da bi marsikdo tvegal lastno življenje zavoljo izvirne fotografije, je absurd, ki ga je prinesla sodobna tehnologija: sedem ljudi se je utopilo v umetnem jezeru na osrednji Javi, potem ko se je turistična ladjica prevrnila, še dva človeka pa sta pogrešana.Policija in reševalci, ki so prihiteli na kraj nesreče, so hitro odkrili tudi vzrok: potniki, 20 jih je potovalo po jezeru, so se namenili pozirat na premcu, da bi posneli kar se da izvirni selfie, a plovilo neenakomerne razporeditve teže ni preneslo in se je prevrnilo. Enajst potnikov se je rešilo samih, devet pa so jih takoj začeli iskati, a se je nesreča vsaj za sedem od njih končala tragično. Med smrtnimi žrtvami so tudi štirje otroci, dva potnika pa sta, kot rečeno, še vedno pogrešana, vendar upanja, da bi ju našli živa, ni več.Organizator turističnega doživetja, na cilju katerega je kosilo v prijetni restavraciji sredi jezera, je kršil več pravil, je že ugotovila policija in sprožila obsežno preiskavo: na plovilu, ki ni bilo opremljeno z zadostno varnostno opremo, je bilo več potnikov, kot trenutni varnostni protokol med protikoronskimi ukrepi dovoljuje, krmaril pa ga je komaj trinajstletni deček. Podobne nesreče v Indoneziji niso redkost, predpisi pa kljub številnim smrtnim žrtvam iz leta v leto ostajajo ohlapni.