Ustrelil pet ljudi in se predal

V Franciji odmeva strelski pokol blizu Dunkêrqua, ki ga je v soboto v migrantskem kampu v Loon-Plage izvedel 22-letni Francoz Paul D. Tam je namreč iz ne še povsem pojasnjenih razlogov ubil dva migranta in dva varnostnika, peto žrtev pa je pred tem napadel v bližnjem mestu.

Dvakrat ušel smrti

Oba migranta kurdske narodnosti sta se ravno vrnila z obale, potem ko so ju skupaj s še dvema Kurdoma in več drugimi migranti rešili sredi Rokavskega preliva po neuspelem poskusu, da bi dosegli Veliko Britanijo, poročajo mediji. Eden od napadenih migrantov je opisal, da je moški prišel s puško in jih »zasul z naboji«. »Najprej smo mislili, da bo streljal v zrak, nato pa je napolnil puško in meril v nas,« je povedal preživeli, ki je tako dvakrat v kratkem času ušel smrti.

Štirje migranti so prej namreč preživeli osem ur na morju v poskusu, da bi z gumijastim čolnom dosegli Veliko Britanijo. Čoln, na katerem je bilo sprva 85 ljudi, je razpadel, ko so dosegli mednarodne vode. Po nekaj minutah v vodi so jih rešili policisti. Po vrnitvi na obalo so od dobrodelne organizacije prejeli suha oblačila, ko so bili blizu kampa, pa se je pojavil napadalec. »V enem dnevu sem dvakrat videl smrt, to je preveč. Ne vem, kaj naj storim,« je še dejal migrant.

Policisti so v prtljažniku avta strelca našli štiri kose orožja.

Pozneje je moški nadaljeval pot in naletel na dva varnostnika podjetja za pristaniško varovanje, ki sta bila v vozilu. Tudi njiju je ustrelil in ubil. Nato se je ob 17. uri po lokalnem času predal na policijski postaji v Ghyveldu. Povedal je, da je strelec in da je pred tem ubil še eno žrtev v mestu. Mediji pišejo, da je naj bi bila prva žrtev direktor lokalnega transportnega podjetja, ki je bil ustreljen pred očmi svoje družine.

Policisti so v prtljažniku avta domačina iz Dunkêrqua, ki jim pred tem ni bil znan, našli štiri kose orožja. Lokalni tožilci so uvedli preiskavo, ki bo razkrila morebitne povezave med ustreljenimi. Po pisanju lokalnih medijev pa bi umori lahko bili povezani s poslovnim sporom s podjetjem, ki ga je vodila žrtev v Wormhoutu.