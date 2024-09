Ustavili voznika v službenem avtomobilu, a ko so videli vrečki pod sedežem, jim je bilo vse jasno

V sredo popoldne so policisti v kraju Sesvete pri Zagrebu ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 34-letnik. Policisti so na tleh pred sovoznikovim sedežem opazili dve vrečki, na vprašanje o vsebini pa voznik ni želel odgovoriti, ampak je poskušal pobegniti iz avtomobila.To so mu policisti preprečili z uporabo prisilnih sredstev.

Policisti so potrdili sum, da je vsebina vrečk nezakonita

Zoper 34-letnika je bila uvedena kriminalistična preiskava, v kateri je bila pridobljena odredba sodišča, nato pa je bila opravljena preiskava njegovega osebnega vozila. Policisti so pri tem potrdili sum, da je vsebina vrečk nezakonita. V dveh plastičnih vrečkah je bilo skupno 2211 gramov konoplje, med kriminalistično preiskavo pa je bil osumljencu zasežen tudi denar, za katerega obstaja sum, da je bil pridobljen s preprodajo mamil.

»Z opravljeno kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je osumljenec v nasprotju z določbami 3. člena zakona o zatiranju zlorabe drog na še neugotovljen način in z namenom preprodaje pridobil večjo količino konoplje, ki jo nato se je skril v osebni avtomobil v lasti gospodarske družbe,« so ob tem sporočili s policije.