Upokojenka (71) umrla v požaru zaradi napake, ki jo mnogi pogosto delajo

Iz Hrvaške poročajo o tragični smrti upokojenke. Požar v stanovanju v Samoborju, kjer je v sredo zvečer umrla 71-letna ženska, so povzročila oblačila, puščena na električnem grelniku, je po preiskavi sporočila zagrebška policija.

Tako je do požara najverjetneje prišlo zaradi prenosa toplote z električnega grelnika na oblačila, zaradi česar so oblačila zagorela, pravi policija. Ogenj se je nato razširil na pohištvo, v požaru pa je umrla 71-letna ženska, katere truplo so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu.