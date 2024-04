Umrlo osem ljudi, avto je padel v reko. So bežali pred policijo? (FOTO)

V prometni nesreči na jugu Albanije je davi umrlo osem ljudi, med njimi sedem domnevnih migrantov in voznik, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča se je zgodila, ko je voznik med begom pred policijo izgubil nadzor nad vozilom, to pa je s 100 metrov višine padlo v reko Vjosa.

Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah blizu mesta Permet na jugu države, le nekaj kilometrov od meje z Grčijo. Policija je poskušala ustaviti vozilo med izvajanjem nadzora, a je voznik zbežal. Vozilo je zaneslo s ceste, nato pa je padlo sto metrov v globino, v reko Vjosa.

Potniki v vozilu so po navedbah policije pred tem prečkali mejo med Grčijo in Albanijo. Voznik je bil albanski državljan. Albanija je del balkanske migrantske poti. Od januarja do oktobra lani jo je po podatkih evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex prečkalo skoraj 100.000 migrantov.