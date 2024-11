Umrl Theodore Olson, legendarni odvetnik, ki je dvakrat zavrnil Trumpa

V 84. letu starosti je v četrtek v bolnišnici v ameriški zvezni državi Virginija umrl znani ameriški pravnik Theodore Olson, ki je leta 2000 na Floridi pomagal republikancu Georgeu Bushu do zmage na predsedniških volitvah, desetletje kasneje pa mu je uspelo razveljaviti kalifornijsko prepoved istospolnih porok.

Novico o smrti je v četrtek sporočila pravniška firma Gibson Dunn, kjer je bil Olson partner, poroča Washington Post. Olson velja za ameriško konservativno pravniško legendo, čeprav je sodeloval tudi v nekaj odmevnih primerih na drugi strani ideološke ločnice.

Sodeloval tudi z demokrati

Najbolj znano je bilo njegovo uspešno prizadevanje za razveljavitev kalifornijskega zakona, pri čemer je sodeloval s svojim nasprotnikom iz leta 2000 na Floridi Davidom Boisejem. Olson in Boise sta namreč na floridskih sodiščih vodila postopke za Busha mlajšega in demokrata Ala Gora, ko so več tednov po volitvah še vedno preštevali glasovnice.

Na koncu je slavil Olson, ko je konservativna večina zveznega vrhovnega sodišča ZDA prekinila ponovno preštevanje glasovnic in je Bush z nekaj sto glasovi prednosti osvojil elektorske glasove Floride in s tem Belo hišo, kljub temu da je Gore po vseh ZDA dobil pol milijona glasov več od njega.

Theodore Olson in David Boies. FOTO: Fred Prouser Reuters

Leta 2010 je Olson za ameriške korporacije dosegel pomembno zmago pred vrhovnim sodiščem ZDA, ki je omogočilo neomejene finančne donacije političnim strankam in kandidatom. Po drugi strani pa je spet uspešno zagovarjal kongresni zakon, ki je donacije omejil.

Dvakrat zavrnil Trumpa

Leta 2011 jima je z Boisejem uspelo pri razveljavitvi prepovedi porok med istospolnimi pari, o čemer sta skupaj kasneje napisala knjigo. Leta 2019 pa mu je uspelo prepričati vrhovno sodišče ZDA, da razveljavi odločitev vlade Donalda Trumpa za ukinitev zaščite pred izgonom okrog 700.000 nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki.

Olson je delal na pravosodnem ministrstvu predsednika Ronalda Reagana, pred vrhovnim sodiščem ZDA pa je v svoji dolgi karieri vodil 60 primerov, poroča Washington Post. Med drugim kot glavni zagovornik države v času vlade Busha mlajšega.

Njegova tretja žena, konservativna komentatorka Barbara Olson je bila med žrtvami terorističnega napada na Pentagon 11. septembra 2001.

Olson je dvakrat zavrnil Trumpovo prošnjo, naj ga zastopa v kazenskih postopkih, skupaj z Boisejem pa je za Washington Post napisal kritičen komentar Trumpovih poskusov razveljavitve izida predsedniških volitev 2020.