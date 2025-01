Ubit kontroverzni protestnik, ki je večkrat zažgal Koran! Umor prenašali v živo na spletu?! (FOTO)

V bližini Stockholma je bil v sredo ubit iraški begunec Salvan Momika, ki je s požiganjem in skrunitvijo islamske svete knjige Koran sprožil nasilne proteste v muslimanskih državah leta 2023. Švedska policija je sporočila, da je bil ustreljen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Švedski premier Ulf Kristersson je danes omenil možnost vpletenosti tujih sil v umor. Na novinarski konferenci je povedal, da so švedske obveščevalne in varnostne službe »zelo vpletene, saj očitno obstaja tveganje povezave s tujo silo«. Poudaril pa je, da je prezgodaj govoriti, kaj to pomeni za varnost, saj je to v veliki meri odvisno od tega, kaj bodo odkrile policija in varnostne službe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protiislamski aktivist Salvan Momika v Malmu na Švedskem, 3. september 2023. FOTO: Johan Nilsson Via Reuters

Sodišče v Stockholmu naj bi sicer prav danes odločilo, ali je Momika, iraški kristjan, zaradi oskrunitve Korana in žaljenja muslimanov kriv spodbujanja etničnega sovraštva. Kot je sporočilo sodišče, bo v postopku proti še enemu obtožencu Salvanu Najemu sodbo objavilo prihodnji teden. Ta je danes na omrežju X ocenil, da je »naslednji na seznamu«.

Usmrtitev prenašali v živo

Policija je sporočila, da je bila v sredo zvečer obveščena o streljanju v mestu Sodertalje, kjer je živel Momika. Do streljanja je prišlo v zaprtem prostoru, in ko je policija prispela, je našla moškega s strelnimi ranami. Moški je umrl v bolnišnici, pristojni pa so sprožili preiskavo.

Stavba, v kateri je bil ustreljen Momika. FOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Tožilstvo je sporočilo, da je bilo v zvezi s primerom pridržanih pet oseb. Po navedbah medijev naj bi storilci usmrtitev prenašali na internetu.

Momika je zaradi protestov, na katerih so teptali in sežigali izvode Korana, pridobil mednarodno pozornosti, požigi pa so sprožili ogorčenje v muslimanskih državah. Iraški protestniki so zaradi požigov julija 2023 dvakrat vdrli na švedsko veleposlaništvo v Bagdadu. Švedska obveščevalna služba je zaradi ostrih odzivov muslimanskega sveta na proteste v Stockholmu poleti 2023 zvišala stopnjo teroristične ogroženosti.

Švedska vlada je skrunitve Korana obsodila, hkrati pa poudarila, da sta svoboda izražanja in zbiranja zaščiteni z ustavo.