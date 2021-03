Ubil ga je s samurajskim mečem

5

let bo sedel za uboj z mečem.

Pri 28 letih je bil nadobudni igralec, srečen v odnosu s svojo partnerico, s številnimi načrti za prihodnost.je tri leta pozneje doživel obsodbo za uboj: leta 2018 je namreč obračunal z vlomilcem, ki je tragičnega dne vdrl v njegov dom v predmestju Sydneyja in s pištolo zagrozil njemu ter izbranki.McKee, ki je bil odvisen od mamil, je Davisu in njegovi partnerici,, pretil, da ju bo pokončal, če mu ne izročita denarja ali pa droge, za katero je bil prepričan, da jo imata, a igralec se je kljub orožju v vlomilčevih rokah pogumno zapodil proti napadalcu.Ta ga je udaril v obraz in pobegnil ter pred tem še sunil torbico Quinnove, ki pa je nemudoma stekla za nepridipravom. Sledil ji je tudi Davis, ki pa je prej še pograbil svoj samurajski meč: Quinnova je na ulici dohitela McKeeja in ga podrla na tla, pritekel je še Davis, ki pa je brez pomisleka zavihtel hladno orožje in McKeeja usodno zadel v glavo.Bila je samoobramba, se je na avstralskem sodišču zagovarjal Davis, a porote in sodnika ni prepričal, kajti pištola, s katero je vlomilec pretil, je bila igračka, kot se je izkazalo, in ni nikogar resno ogrožala, par pa bi lahko vlomilca, ko sta ga na ulici dohitela, poskusila zadržati in poklicati pomoč. Davisa so zaradi nenaklepnega uboja obsodili na pet let in tri mesece zapora, kazen pa bi bila verjetno nižja, če ne bi 28-letnik po obračunu v paniki skupaj s partnerico pobegnil.Par se je namreč več dni po dogodku skrival po hotelih, dokler se nista nazadnje predala policiji. Davis bo čez dobri dve leti lahko zaprosil za pogojno, aprila pa se bo začelo še sojenje sostorilki Quinnovi.