Krava hudo poškodovala turistko: 27-letnica jo je želela fotografirati

V Söldnu na avstrijskem Tirolskem je turistko v bližini ledenika Ötztal poškodovala krava. Ko se je 27-letna Nizozemka vračala iz planinske koče Gampe Thaya, je s poti zavila na pašnik, da bi fotografirala štiri krave, ki so počivale. Ena od živali je tedaj vstala in jo z rogom večkrat zabodla v stegno. Napadeni je priskočil na pomoč njen 33-letni partner iz Nemčije, jo zvlekel od krav in poklical gorske reševalce, da so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Zamsu.

Pred tednom dni se je podobno končal pohod štiričlanske družine na goro Breitenberg v nemški pokrajini Allgäu na Bavarskem. Na poti so naleteli na teleta, nato pa jih je napadla njihova mati. Dve pohodnici sta bili hudo poškodovani, štiriletni otrok pa lažje. Na pomoč sta prihitela gorska reševalna služba in reševalni helikopter.

Hotela jih je fotografirati, medtem ko so počivale na pašniku.

Kot sporočajo oblasti v Allgäuu in Tirolskih Alpah, so krave sicer miroljubne živali, nesreča se zgodi le takrat, kadar jih želijo pohodniki božati ali se z njimi fotografirati. »Večina pašnih krav je mirnih. Ljudje se morajo zavedati, da na pašniku vstopijo tako rekoč v njihovo dnevno sobo, zato je treba biti na poti čez pašnike karseda previden in ostati na varni razdalji od 20 do 50 metrov od živali, jih ne plašiti in se jim ne približevati,« svetuje dr. Michael Honisch, direktor Alpskega gospodarskega združenja Allgäu (AVA).