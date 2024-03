Grozljivka na priljubljeni počitniški točki! Čistilka našla turista v mlaki krvi

V počitniškem naselju na španskem otoku Gran Canaria so našli truplo turista, ki je utrpel poškodbo glave, policija pa je sprožila preiskavo. Poročila lokalnih medijev niso enotna, ali naj bi šlo za Britanca ali Irca. Policija je sporočila, da ne morejo potrditi državljanstva.

Sodnik je za primer izdal odredbo o zaupnosti, da bi zaščitil tekočo preiskavo, kar uradnim osebam preprečuje, da bi izdajali kakršne koli podrobnosti glede preiskave. Umrlega naj bi našli v kompleksu Colina Mar v letovišču Portoriko v občini Mogan na jugu otoka. Zaradi udarca oziroma padca naj bi utrpel poškodbo glave. Vir iz civilne zaščite je dejal: »Prisotni so bili znaki nasilja, vendar rezultate obdukcije še čakamo.«

Našla ga je ena od zaposlenih

Sobarica je poklicala na pomoč, ko je ob poskusu vstopa v apartma našla negibnega gosta. Ob prihodu policije je bil v sobi še njegov prijatelj, s katerim naj bi skupaj potovala. Bil naj bi »popolnoma dezorientiran«, zato so po neuradnih informacijah domnevali, da bi lahko bil pod vplivom mamil. Prizadevanja reševalcev, da bi ga oživili, niso bila uspešna.

Kanarski otoki so znani po prelepi naravi. FOTO: Wkp

Civilna zaščita na otoku je sporočila, da zaradi odredbe o tajnosti, ki jo je izdal sodnik, ne morejo podati nobenih uradnih komentarjev, kar vključuje tudi informacije o državljanstvu. Možnost, da bi lahko umrl v nesreči, ni izključena, čeprav prva poročila kažejo, da bi bila njegova smrt lahko povezana s kaznivim dejanjem.

Apart hotel s tremi zvezdicami, v katerem je bival, se nahaja v zgornjem delu letovišča Portoriko, tik ob priljubljenem nakupovalnem središču Europa. Jet2 Holidays o kompleksu na svoji spletni strani pravi: »Apartmaji Colina Mar se ponašajo s spektakularnim razgledom na dolino in morje v daljavi. To je idealno izhodišče za tiste, ki se želijo sprostiti in uživati na soncu.«

Predstavniki hotela niso bili dosegljivi za komentar.