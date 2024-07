Trojni umor s samostrelom: Hunt je izgubil celo družino

Nekdanji vojak, osumljen umora svojega nekdanjega dekleta, njene matere in sestre, naj bi ustrelil še sam sebe.

Kyla Clifforda so v sredo, 10. julija, popoldne oboroženi policisti izsledili na pokopališču v severnem Londonu. Ker je bil poškodovan, so ga odpeljali z reševalnim vozilom.

26-letnika so sprejeli v kraljevi londonski bolnišnici, kjer trenutno okreva na travmatološkem oddelku. »Policija med operacijo ni izstrelila nobenega strela,« so sporočili možje postave. V zvezi z umori ne iščejo nobenih drugih oseb.

Kyla Clifforda so izsledili v domačem kraju Enfield, na pokopališču pet minut od doma. FOTO: Hertfordshire Police Via Reuters

Clifforda so množično iskali po trojnem umoru, v katerem je 9. julija zvečer pokončal Louiso Hunt, 25, njeno sestro Hannah, 28, in mater Carol, 61, v Hertfordshiru. Policijski viri pravijo, da sta bili ženski, ki sta hčerki in ženi BBC-jevega komentatorja Johna Hunta, zvezani, preden ju je osumljenec ustrelil z 90 centimetrov dolgim ​​samostrelom.

Sosedje v šoku

Novica o grozljivih umorih je do temeljev pretresla tamkajšnjo skupnost. Zlomljeni sosedje so zjutraj priredili bedenje za družino v lokalni cerkvi in ​​pred njihovo hišo pustili cvetje. Poklonili so se jim tudi v svetu konjskih dirk z minuto molka, džokeji pa so nastopili s črnimi trakovi na rokavih.

Znano je sosledje dogodkov po tragičnem incidentu:

Sosedje so policijo o napadu obvestili, ko so v torek zvečer slišali predirljive krike. Ko je prispela policija, je napadalec pobegnil, možje postave pa naj bi stopili v stik z gospodom Huntom, medtem ko se je vračal iz službe.

Čeprav so policija in reševalci prihiteli v hišo, žrtev niso mogli rešiti, umrle so na kraju dogodka.

Detektivi so osumljenca kmalu izsledili - opazili so nekoga, ki je bežal iz uličice neposredno za prizoriščem umora.

Moškega, oblečenega v črno, je kamera posnela, kako mirno koraka proč z nečim, kar je bilo videti kot samostrel, skrit pod belo rjuho.

Ob 18.50 je šel mimo sosede, ki je stala na svojem dovozu in božala mačko, ob pogledu na slabo skrito orožje naj bi bila presenečena.

Kmalu zatem je Kyla Clifforda iskala domala cela Velika Britanija. Izsledili pa so ga v domačem kraju Enfield, na pokopališču pet minut od doma. Oboroženi policisti so območje obkrožili, ko je osumljenec sam sebe ustrelil s samostrelom, pa so prihiteli reševalci.

Nedavno sta se razšla

Sosedje so trdili, da je bil Clifford v razmerju z najmlajšo hčerko Huntovih, Louise, a sta se en teden prej razšla. Njun razhod naj bi jo tako pretresel, da se je z avtom zaletela v telegrafski steber pred družinsko hišo.

Forenziki in policija pred hišo, kjer so se zgodili grozljivi umori. FOTO: Justin Tallis Afp

Sosed Glyn Nicholas, 77, je dejal: »Louise je bila zelo prijetno dekle. Od doma je vodila podjetje za nego psov. Slišal sem, da se je prejšnji teden razšla s fantom in je bila zaradi tega zelo razburjena.« Dodal je: »Tudi Carol je bila prijazna, vljudna in tiha gospa. Veliko časa je bila doma.«

BBC je umore označil za »uničujoče« in dodal: »Naše misli so z Johnom in njegovo družino v tem neverjetno težkem času, zagotovili mu bomo vso podporo, ki jo lahko.«