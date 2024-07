S samostrelom ubil tri ženske! Zdaj je na begu, policija ga išče

Angleška policija lovi 26-letnega Kyla Clifforda iz Enfielda, potem ko so v torek, 9. julija, tri ženske, ki naj bi bile iz iste družine, našli mrtve v njihovi 800.000 funtov vredni hiši v Hertfordshireu.

Oborožena policija so poklicali na prizorišče zločina, kjer je odkrila žrtve s hudimi poškodbami, zaradi katerih so pozneje umrle. Predvidevajo, da je osumljenec na begu in oborožen. Žrtve naj bi pokončal s samostrelom.

Neimenovana soseda, ki živi na tamkajšnji »mirni in tihi cesti«, je dejala, da žrtev ni dobro poznala, vendar so bile »prijazna družina«. »Vsak dan sem jih srečala, ko so hodile mimo, in jim rekla dobro jutro,« je dejala. »Res je žalostno, kar se je zgodilo, zelo šokantno.«

Morilec na prostosti

Policisti so na kraju zločina opravili forenzični pregled, sosede pa je v tem času skrbelo, da je morilec še vedno v okolici. Zračni posnetki prizorišča, ki jih je predvajal BBC, prikazujejo modro-bel forenzični šotor na vrtu ene od hiš v ulici, s policistom na straži in več policijskimi vozili v bližini. Na območju naj bi vse jutro krožil tudi helikopter.

Laburistična poslanka Yvette Cooper je v objavi na omrežju X zapisala: »Izguba življenj treh žensk je res šokantna. Moje misli so z družino in prijatelji tistih, ki so bile ubite, in s skupnostjo. Ljudi pozivam, naj podprejo policijo s kakršnimi koli informacijami o primeru.«

Lokalni svetnik Laurence Brass, ki živi v bližini, je dejal, da je območje »tipično zeleno britansko predmestje«.

Za BBC je povedal: »Sinoči ob približno osmih sem gledal nogomet na televiziji, nenadoma je helikopter pristal na travniku pred mojim stanovanjem, ki je na koncu te ceste, nato pa je moj telefon začel zvoniti. Povedali so mi, da se je zgodil hud incident in da moramo vsi paziti, ker je nekdo očitno na begu.«

»Ne pomnim umora v našem, precej mirnem delu gozda, zato je to grozen šok in naše misli ter molitve so s svojci teh žensk. To je res grozna stvar, komur koli se zgodi, še bolj tragično pa je, da so vse tri iz iste družine.«

Tiha in mirna okolica, strašen umor

Nekdo drug, ki živi v bližini, je opisal odziv policije: »Prišlo je 11 policijskih avtomobilov, oborožena enota, 4 reševalna vozila in gasilsko vozilo. Zdaj ne smemo parkirati na dovozu, morali smo parkirati za vogalom. To je res hudo in vsi smo pretreseni.«

Sosed Diaz Hussein je za The Telegraph povedal, da osumljenca ne pozna in ga ni videl še nikoli prej. »To je grozljivo. Vsi so globoko šokirani. To je lepa, prijazna ulica, kjer se vsi dobro razumejo. Presenečen sem nad tem, kar se je zgodilo.«

Nadzorni detektiv Rob Hall je dejal: »To je neverjetno težek incident za družino žrtev in prosili bi, da javnost spoštuje njihovo zasebnost v tem času. Čeprav smo še vedno v zgodnjih fazah preiskave, aktivno iščemo Kyla Clifforda, za katerega menimo, da bi lahko bil na območjih Hertfordshira ali severnega Londona.«

Preiskava se nadaljuje, tiskovni predstavnik tamkajšnje reševalne službe pa je povedal: »V torek, 9. julija, okoli 19. ure so nas poklicali na posestvo v Ashlyn Close v Busheyu. Na prizorišče so bili poslani trije reševalni avtomobili, vozilo za hitro odzivanje, vozilo reševalnega policista, ekipa za posredovanje v nevarnih območjih in helikopter. Na žalost so bile kljub vsem prizadevanjem tri ženske razglašene za mrtve na kraju dogodka.«