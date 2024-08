Trije Ukrajinci v Medulinu namerno zažgali 35 čolnov, išče jih hrvaška policija (FOTO)

Zaradi ogrožanja življenja in premoženja z nevarnim dejanjem ali sredstvom so kriminalisti PU Istra zaključili preiskavo in kazensko ovadili tri državljane Ukrajine. Dva sta stara 25 let, najstarejši 28 let, pišejo hrvaški mediji.

Kriminalisti so namreč z rekonstrukcijo dogajanja pred požarom ugotovili, da sta mlada Ukrajinca 14. maja prišla iz Poljske na Hrvaško. Vozilo sta parkirala na območju Medulina in se odpeljala v smeri mestnega pristanišča.

FOTO: Sasa Miljevic/Pixsell/pixsell

Okoli 3.40 zjutraj, medtem ko sta druga dva storilca stražila, se je eden od 25-letnikov izmuznil skozi ograjeni del pomola in se napotil v smeri priveza plovila puljske registracije, ki je bil v lasti 65-letnika.

FOTO: Sasa Miljevic/Pixsell/pixsell

Osumljenec je na plovilo vrgel plastenko z vnetljivo tekočino in povzročil požar, ki se je razširil na bližnjih 34 privezanih plovil v pristanišču, od tega je 22 plovil popolnoma zgorelo, druga pa je požar delno poškodoval. S tem je lastnikom nastala materialna škoda za okoli dva milijona evrov – pravijo na PU Istra, pišejo hrvaški mediji.

FOTO: Sasa Miljevic/Pixsell/pixsell

Zanimivo je, da osumljenih državljanov Ukrajine niso prijeli, ker je policija do zgornjih informacij prišla prepozno, med intenzivno preiskavo.

Ukrajinske kršitelje intenzivno iščejo, po znanih podatkih pa naj bi hrvaško ozemlje že zapustili.

Hrvaška policija po o preiskavi obvestila državno tožilstvo, sledi pa tudi iskanje oseb z mednarodno tiralico.