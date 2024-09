Trije moški, med njimi policist, dve leti spolno izkoriščali duševno zaostalo sosedovo hčer

Sodba, s katero so bili trije moški obtoženi dveletnega spolnega izkoriščanja duševno zaostalega dekleta in jih je osiješko sodišče nepravnomočno obsodilo na dve leti zapora, je ponovno šokirala Hrvaško. Javnost je razburilo predvsem dejstvo, da je dvema od njiju sodišče kot olajševalno okoliščino ocenilo sodelovanje v domovinski vojni in podelitev Spomenice domovinske hvaležnosti.

Kot je pisal Index, sta dva moška in policist od leta 2012 do 2014 spolno zlorabljala sosedovo hčer na pašnikih, koruznih poljih ali v svojih domovih. Deklica je bila na ravni 9- do 11-letnega otroka in se jim zaradi duševne zaostalosti in duševne motnje ni mogla upreti. Obenem sta oba poznala njenega očeta, eden pa je bil z njim celo v botrstvu.

Obteževalna okoliščina za policista je bila, da je njegova dolžnost varovati ljudi, za druga dva obtožena pa to, da imata otroke – eden je oče štirih otrok, drugi pa dveh.

To ni ne prvi ne edini primer

To ni ne prvi ne edini primer, ko sodišča kot olajševalno okoliščino za spolne zlorabe upoštevajo sodelovanje v domovinski vojni in za svoje zasluge prejeta odlikovanja, in to celo v primerih, ko so žrtve otroci. V javnosti se že leta razpravlja o tem, ali je treba sodelovanje v vojni za posiljevalce žensk ali otrok, kljub zakonski možnosti, šteti kot olajševalno okoliščino pri izreku kazni ali pa naj bo v nekaterih primerih dejansko oteževalna?

Posebej problematične so situacije, ko sodišča kot posebno olajševalno okoliščino upoštevajo vojne zasluge spolnim zlorabnikom in jim izrečejo kazni pod zakonskim minimumom. Takšna je nepravnomočna sodba, ki jo je pred letom dni izdalo Županijsko sodišče v Zagrebu.

Moški (55) je bil zaradi posilstva pastorke nepravnomočno obsojen na 2 leti in 6 mesecev zapora, čeprav je najnižja kazen za to od 5 do 15 let. Okrajno sodišče je ugotovilo, da je moški storil hudo kaznivo dejanje zoper spolno svobodo z uporabo sile na škodo polnoletne pastorke. Bilo je marca 2022 v njihovi družinski hiši.

»Kot olajševalno je bilo ocenjeno, da je bil obtoženi udeleženec domovinske vojne kot pripadnik specialne policije od leta 1991 do 1995 in je nosilec Spomenice domovinske vojne ter medalje Storm. Vse zgoraj navedene okoliščine v medsebojni povezavi predstavljajo v seštevku posebno olajševalno okoliščino,« navaja sodišče v sodbi. Kaznivo dejanje imenujejo »življenjski eksces«, za posiljevalca pa uporabijo določbe o omilitvi kazni.

Branko Šerić, odvetnik z dolgoletnimi izkušnjami na področju kazenskega prava, ki je svojo kariero začel kot sodnik, je takrat povedal, da si je sodelovanje v vojni mogoče razlagati na dva načina.

»Izrek kazni je najtežji trenutek po ugotovljeni kazenski odgovornosti, saj si vsi ne zaslužijo enake kazni za isto kaznivo dejanje. Lahko se zgodi, da se kaj vzame tako kot oteževalna kot olajševalna okoliščina. Recimo prejšnje življenje, če je bilo pretirano, potem je običajno obremenjujoče, in če ni bilo obsojano, se lahko jemlje kot olajšanje. Tudi dejstvo, da bi bil nekdo vojni heroj in odlikovanec, je mogoče razlagati dvojno, lahko je olajševalna okoliščina, pomembno pa je, ali je njegovo sodelovanje v vojni vplivalo na njegovo storitev kaznivega dejanja. Vendar ga je treba oceniti za vsak primer posebej, ne pa za vse primere brez razlikovanja. Upam, da bodo sodišča delovala tako. Udeležbo v domovinski vojni že samo po sebi štejem za zanemarljivo olajševalno okoliščino,« je dejal Šerić.

Dobili nižje kazni, ker so bili v vojni

Oktobra 2022 je višje kazensko sodišče znižalo kazen za posilstvo domačinke nekdanjemu HDZ-jevemu županu Lasinja Željku Prigorcu z dveh na eno leto in pol zapora, ker »prvostopenjsko sodišče ni upoštevalo njegovega sodelovanje v domovinski vojni kot prizanesljivo, za kar je bil večkrat odlikovan«.

Višje kazensko sodišče je septembra 2021 znižalo kazen, ki jo je županijsko sodišče v Dubrovniku izreklo posiljevalcem šestletne deklice, s 14 na 11 let. Ugotovili so, da je »pri odmeri kazni prvostopenjsko sodišče precenilo pomen oteževalnih okoliščin in podcenjevalo pomen olajševalnih okoliščin, ter kot olajševalno okoliščino ni cenilo dejstva, da so sodelovali v domovinski vojni«.

Zagrebško županijsko sodišče je gostinca, ki je leta 2017 posilil uslužbenko in jo zaprl v svoje stanovanje, obsodilo na pet let zapora. Težila ga je predkaznovanost, tudi dvakrat za ista kazniva dejanja, med olajševalnimi okoliščinami pa je bilo sodelovanje v domovinski vojni s statusom 60-odstotnega invalida in spomenica. Vrhovno sodišče mu je kazen zvišalo za eno leto, poroča 24sata.hr.