Tragediji v Bosni: meteorolog želel na delovno mesto, končalo se je slabo, umrla tudi družina

Sneg, ki je v minulih dneh zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu Bosne in Hercegovine, je zahteval eno življenje. Reševalci so danes na Bjelašnici našli mrtvega vremenoslovca, ki je v snežni nevihti izginil v torek, poročajo mediji v BiH. Na Hrvaškem, kjer sta težave ta teden povzročala orkanski veter in sneg, so se razmere umirile.

Gorski reševalci so pogrešanega meteorologa našli dopoldne na gori Bjelašnica, poroča sarajevski portal Klix.ba. Vremenoslovec je bil zaposlen na meteorološki postaji na Bjelašnici. Prav tja je bil namenjen pred izginotjem. Iskali so ga številni reševalci, a so jih v minulih dneh ovirali snežne padavine in močan veter, danes pa se je vreme umirilo.

Več sreče pri iskanju

Več sreče so imeli gorski reševalci iz Bihaća pri iskanju ponesrečenca, ki je ostal ujet na gori Pelješevica. Rešili so ga v četrtek zvečer, potem ko se je v zabojniku šest dni skrival pred mrazom in snegom. Kot so po poročanju Klix.ba sporočili reševalci, je bil izčrpan, a ni bil poškodovan, imel pa je tudi dovolj hrane.

Posredne žrtve snežnega neurja v BiH pa so trije člani družine iz kraja Teočak pri Tuzli. Oče, mati in sin so umrli v družinski hiši v noči na četrtek zaradi zastrupitve z ogljikovim oksidom, potem ko so po izpadu električne energije zaradi snežnih padavin vključili agregat za elektriko. Kot domnevajo, je ostal vključen čez noč, zaradi česar so se vsi trije zastrupili, piše lokalni RTV Glas Drine.

Vreme je minule dni povzročalo težave tudi na Hrvaškem, kjer je bilo zaradi orkanskega vetra in snežnih padavin zaprtih več cest po državi.