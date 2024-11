Tragedija v Leskovcu: 17-letnika je pretepel do smrti

Srbski Leskovac je v sredo pretresla tragična smrt 17-letnega dijaka A.I., ki naj bi ga brutalno pretepel 18-letni znanec N.A. Kljub intenzivnim prizadevanjem zdravnikov v tamkajšnji bolnišnici, da bi mladeniča oživili, je fant podlegel poškodbam, poroča Kurir.

Po neuradnih podatkih je storilec dijaka napadel, ko je bil ta na poti iz šole. Kot je pojasnil srbski notranji minister Ivica Dačić, je bil N.A. aretiran zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb, ki so bile usodne za življenje žrtve. Skupaj z njim je policija pridržala tudi 15-letnega T.S., ki je bil v času napada navzoč.

Ga je napadel z bejzbolsko palico?

Srbski mediji poročajo, da je bil dom napadalca N.A. pred kratkim predmet policijske preiskave, kar kaže na njegovo morebitno povezavo z drugimi nezakonitimi dejanji. Prav tako so sprva krožile govorice, da so bile pri napadu uporabljene bejzbolske palice.

Tragedija je med prebivalci Leskovca povzročila val ogorčenja in zaskrbljenosti. Mnogi se sprašujejo, kako je lahko takšen primer brutalnega nasilja eskaliral v njihovem mestu. Policija in pristojni organi zagotavljajo, da bodo storili vse, da primer raziščejo in odgovorne privedejo pred sodišče.