Tragedija brez primere: Dominik (20) pomotoma ubil svojo mamo

V ponedeljek zvečer je v Piškorovcu na Hrvaškem prišlo do tragične nesreče, ko je 20-letni Dominik s puško smrtno ranil svojo 50-letno mamo Jasminko. Policija je okoli 19.30 dobila prijavo o streljanju in ranjeni osebi, poroča Nova.rs. Slišal naj bi se strel in grozljiv krik na pomoč.

Jasminka, ki je bila hudo ranjena, ni preživela, njen sin pa je bil aretiran. »Vsi smo v šoku. Z Jasminko sva se dobro razumeli in ne morem verjeti, da se je to zgodilo,« je povedala lokalna prebivalka, ki je poznala žrtev. Po njenem mnenju je Dominik mamo nenamerno ustrelil med igro s puško, ne da bi vedel, da so naboji v njej.

Tragedija se je zgodila v njihovem domu. Po streljanju so Jasminko prepeljali v bolnišnico, a je po prihodu na cilj umrla. Dominik, ki je bil zelo povezan s svojo mamo, se zdaj sooča s posledicami, ki bodo za vedno zaznamovale njegovo življenje. Policija še vedno raziskuje okoliščine incidenta in ugotavlja, ali bo mladi moški obtožen uboja zaradi malomarnosti.