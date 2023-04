Tomislava, znano ime kriminalnega podzemlja, ubili med razkošno zabavo

Napol gole plesalke, nekatere z zakritimi obrazi, in moški, oblečeni kot šejki, so se zabavali na arabskem tematskem večeru v zagrebškem nočnem klubu Ritz, potem pa je v soboto zgodaj zjutraj razvrat prekinil spopad. Najprej se je več obiskovalcev steplo, nato pa so okoli 4.45 odjeknili štirje streli. Pod njimi je mrtev obležal Tomislav Sabljo, znano ime hrvaškega podzemlja.

Po prepričanju hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala naj bi bil Sabljo vodja kriminalne združbe, ki je iz Albanije in Črne gore na Hrvaško tihotapila mamila, zažigala avtomobile in protipravno izterjevala dolgove. Da mu denarja vsekakor ni manjkalo, dokazuje tudi njegova naložba v piščančjo farmo blizu Zagreba. Nekega dne se je, kot je poročal Jutarnji list, odločil, da bo kar vse spustil v naravo, zaradi česar so jih nato več dni lovili po poljih. »Zelo dobro vem, kako je biti zaprt. Ker sem tudi sam že bil v zaporu,« je odgovoril, ko so ga vprašali, zakaj je to storil.

Miren počakal policiste

Za 41-letnega Sablja naj bi bilo znano, da v nočnih lokalih po Zagrebu rad povzroča nemir, zato je imel v nekaterih prepoved vstopa. Kaj je bilo v ozadju tokratnega spora v lokalu Ritz, policija še preiskuje. Kot tudi, kdo je izstrelil usodne strele. Za zdaj so aretirali varnostnika lokala Kristjana K. Po poročanju hrvaških medijev naj bi ta po dejanju povsem miren počakal policiste in jim rekel: »Jaz sem to naredil.« Pred tem pa naj bi Sabljo v klubu mahal z revolverjem. Tega mu je vzel njegov prijatelj, nato pa naj bi se v prerivanju do orožja dokopal omenjeni varnostnik. Sledili so štirje streli, ki so ubili Sablja.

4 streli so odjeknili v nočnem klubu.

Eden od lastnikov nočnega kluba je Sandi Pego, znani hrvaški tiktoker, ki ga otroci obožujejo, lani pa je bil tudi med nastopajočimi v oddaji Ples z zvezdami. Sabljo je v preteklosti že bil tarča konkurentov iz hrvaškega podzemlja. Le za las je ušel podstavljeni bombi v njegovem zagrebškem stanovanju.