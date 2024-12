To so tragična zadnja sporočila umrlih v letalski nesreči, v kateri je umrlo čez 100 ljudi

Kot smo poročali, je v Južni Koreji prišlo do tragične letalske nesreče, ko je letalo družbe Jeju Air strmoglavilo ob pristanku na letališču Muan. Nesreča je zahtevala 177 življenj, medtem ko sta preživela le dva člana posadke. Tik pred nesrečo je eden od potnikov poslal srhljivo sporočilo svojcem, ki je v petih besedah izražalo obup in slutnjo smrti: »Naj napišem oporoko?«

Letalo Jeju Air s številko leta 7C2216 je bilo na poti iz Bangkoka v Muan in je prevažalo 181 potnikov in članov posadke. Med pristajanjem je letalo trčilo v zid in nato zagorelo. Lokalne oblasti so potrdile, da se reševalci še vedno trudijo iz ruševin izvleči posmrtne ostanke žrtev.

Nenadoma je postalo vse tiho

Eden od svojcev potnikov, ki ga južnokorejski mediji omenjajo kot gospoda A, je bil na letališču, kjer je čakal na prihod svojih bližnjih. V izjavi za medije je dejal, da je od družinskega člana prejel opozorilo o težavah z letalom, nato pa je komunikacija nenadoma prenehala. Med zadnjimi sporočili, ki so jih potniki poslali, je bilo tudi sporočilo o težavah z letalom zaradi ptiča, ki naj bi se zaletel v krilo. Eden od potnikov je celo zapisal: »Naj izrečem zadnje besede?«

Do tragedije je prišlo 288 km jugozahodno od Seula. FOTO: - Afp

Južnokorejska Nacionalna gasilska agencija je sporočila, da so med reševanjem doslej identificirali 71 moških in 71 žensk, medtem ko spol devetih žrtev še ni potrjen. Uradnik lokalne gasilske enote je razkril, da so bili potniki ob trku katapultirani iz letala, kar je močno zmanjšalo možnosti za preživetje. »Letalo je skoraj popolnoma uničeno, zato je identifikacija žrtev zelo zahtevna. Postopek bo trajal še nekaj časa,« je povedal za medije.

Okvara zaradi trka s ptico

Zaradi nesreče so na letališču Muan prekinili vse operacije. Južnokorejsko ministrstvo za promet je sprožilo preiskavo, v kateri bodo poskušali ugotoviti vzrok katastrofe. Po prvih ugotovitvah naj bi težave z letalom povzročila okvara pristajalnega podvozja zaradi trka s ptico, tako imenovani »bird strike«.

To je najhujša letalska nesreča južnokorejske letalske družbe po letu 1997, ko je letalo Korean Air strmoglavilo na Guamu in zahtevalo 200 življenj. Nesreča na tleh Južne Koreje z največ smrtnimi žrtvami pa se je zgodila leta 2002, ko je strmoglavilo letalo družbe Air China, ob čemer je umrlo 129 ljudi.

Preiskovalci so napovedali, da bodo storili vse, da razkrijejo vzroke nesreče in preprečijo podobne tragedije v prihodnosti.