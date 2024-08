To je vroča sodnica, ki je pobegnila na Hrvaško: ker ni prišla na obravnavo, jo iščejo s tiralico (FOTO)

Sarajevsko županijsko tožilstvo je zahtevalo ponoven razpis tiralice za pobeglo nekdanjo sodnico sarajevskega občinskega sodišča Lejlo Fazlagić Pašić, ki se že osem let skriva na Hrvaškem, da bi jo pridržali, ker se ni pojavila na zaslišanju.

Nekdanja sodnica je bila obtožena, da je kot članica organizirane hudodelske združbe sodelovala pri ponarejanju listin in nezakonitem prenosu premoženja umrlih oseb na osebe, ki za to niso imele pravice. Združba pod vodstvom nekdanjega notranjega ministra BiH Alije Delimustafića je tako pridobila kar 19 nepremičnin, vrednih več kot štiri milijone evrov.

Delimustafića in druge udeležence tega zločinskega podviga so prijeli pred osmimi leti, Fazlagić Pašićeva pa je pobegnila in od takrat živi na Hrvaškem in je zdaj na območju Makarske. Bosna in Hercegovina je zahtevala njeno izročitev, kar je odobrilo tudi vrhovno sodišče Hrvaške, vendar ta postopek ni bil nikoli izpeljan.

Menda ima korono

Pobegla nekdanja sodnica je konec lanskega leta prek svojega odvetnika izrazila pripravljenost, da se vrne v Bosno in Hercegovino in prizna krivdo glede vložene obtožnice. Županijsko sodišče v Sarajevu je to sprejelo in narok za priznanje krivde razpisalo za 12. avgust, vendar Fazlagić Pašićeva ni prišla v sodno dvorano, navajajo bosanski mediji.

Po elektronski pošti je poslala obvestilo, da sta hčerko oboleli za koronavirusom, vendar ni predložila nobene zdravstvene dokumentacije, ki bi to dokazovala. To je bil razlog, da je tožilec Samir Selimović od sodišča zahteval izdajo nove tiralice in odreditev pripora.