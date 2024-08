To je ostalo od avtomobila, v katerem sta umrla mladeniča (VIDEO)

Danes okoli 5.50 se je v Ulici Stjepana Radića v Kuli, predelu v hrvaškem mestu Kutjevo, zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi. Lokalni portal Požega.eu poroča, da je osebni avtomobil zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Neuradno so izvedeli, da sta v nesreči življenje izgubila mlada moška, ​​stara med 18 in 20 let. Vozilo je neprepoznavno.

Na kraju dogodka poteka ogled, po katerem naj bi bilo znanih več informacij o vzroku nesreče. Policisti bodo ob koncu preiskave obvestili javnost o vseh okoliščinah hude prometne nesreče.

Hrvaški avtoklub medtem poroča, da je zaradi prometne nesreče zaprta državna cesta DC51 Požega–Gradište v kraju Kula. Obvoz poteka po cesti Bektež–Kutjevo–Ferovac.