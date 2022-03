To je policist Ivan (28), ki je umrl med streljanjem (FOTO)

Policist iz Zaječarja Ivan. Đ. (28) je bil ubit na službeni dolžnosti, ko je nanj streljal D. Z., ki je pred tem ubil sosedo. Morilec si je nato sodil sam. To so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. Uniformirani policisti so ukrepali po prijavi, da so se v objektu na Ulici 7. septembra zaslišali streli. D.Z. je ob posredovanju policije izstrelil dva naboja in pri tem zadel 28-letnega policista. Ta je umrl v zaječarski bolnišnici.

V streljanju je bila ranjena še policistka, vendar njeno življenje ni ogroženo.