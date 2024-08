To je 29-letnik, ki je zbil petčlansko družino: mama umrla, triletnik se bori za življenje

Moški, ki je v soboto pijan povzročil prometno nesrečo na hrvaškem otroku Vir, v kateri je umrla mlada mamica (24), je 29-letni maneken iz Zadra Ivan Bakić. Danes so ga pripeljali na zaslišanje v prostore Županijskega državnega tožilstva v Zadru.

Zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom ga bodo zaslišali na tožilstvu. Grozi mu od tri do 15 let zapora.

V nesreči je umrla mati, oče in trije otroci pa se zdravijo v zadrski bolnišnici. Najhuje je s triletnikom, ki se zaradi poškodb glave bori za življenje. Hude poškodbe je utrpel tudi 28-letni oče, ki se zdravi na intenzivni negi. Hujše poškodbe je utrpela tudi štiriletnica, a ni v smrtni nevarnosti. Brez poškodb jo je odnesel 11-mesečni dojenček.

Povzročitelj nesreče, ki je zbil petčlansko družino, ko je pešačila po nevarnem odseku, je bil vinjen. Izmerili so mu 1,75 promila alkohola.

»V bolnišnici sva moja žena in jaz. Videla sva sina, v zelo slabem stanju je, vendar je povedal, kaj se je zgodilo. Da so šli do stanovanja peš. V nekem trenutku je avto z veliko hitrostjo zapeljal v ovinek, snaha pa je bila zadnja in jo je pravzaprav najprej zbil,« je povedal oče moškega za 24sata.

Zadrski maneken

V objavah na družbenih omrežjih iz leta 2015 je mogoče zaslediti, da je bil Bakić tudi model za modno hišo Armani in da so bile njegove fotografije objavljene v japonski izdaji revije GQ, piše 24sata.