Takole je videti eno največjih verižnih trčenj v zgodovini, zaletelo se je več kot 100 vozil (VIDEO)

V verižnem trčenju, v katerem je bilo udeleženih več kot 100 avtomobilov, na poledenelem odseku avtoceste v kitajskem mestu Suzhou, je bilo več ljudi poškodovanih, poročajo kitajski mediji. Vzrok za nesrečo naj bi bile ekstremne vremenske razmere.

Dramatični posnetki videonadzornih kamer in uporabnikov družbenih omrežij so pokazali številne razbite avtomobile - steklo in kosi razbitin so bili vsepovsod.

Ekstremno vreme pustoši državo

V zadnjih nekaj tednih so večje dele Kitajske prizadele hladne vremenske razmere, s snežnimi viharji in ledenim dežjem, kar močno je vplivalo na promet, saj milijoni ljudi potujejo domov na praznovanje lunarnega novega leta.

Praznovanja lunarnega novega leta so na Kitajskem veličastna. FOTO: Pedro Pardo Afp

Ta teden je kitajska vlada okrepila svoja prizadevanja za zmanjšanje števila nesreč, ki jih povzročajo nizke temperature. Vlada je uvedla tudi več načrtov za zagotovitev pretoka prometa, zalog in varnosti oskrbe z električno energijo v več provincah in mestih, vključno s Pekingom, Hebeijem, Shanxijem, Anhuijem in Hubeijem, poroča tiskovna agencija Xinhua.