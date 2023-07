Strelski pohod ob začetku SP nogometašic, dva umrla

Na tisoče navijačev, ki se nameravajo udeležiti tekem svetovnega nogometnega prvenstva za ženske na Novi Zelandiji, je lahko upravičeno zaskrbljenih: v noči na dan, ko se je tekmovanje začelo, sta v strelskem napadu na gradbišču v bližini stadiona Eden Park umrla dva človeka, ranjeni pa so bili policist in še štirje ljudje, je sporočil policijski komisar Andrew Coster.

Napadalec je bil 24-letni Matu Tangi Matua Reid, znan po nasilju v družini in marca letos obsojen na hišni pripor; nosil je zapestnico, s katero so policisti nadzirali njegovo gibanje. Na gradbišču, kjer je streljal, je bil zaposlen. Začel je na gradbišču in se z orožjem pomikal navzgor po poslopju v gradnji. Po strelskem pohodu so policisti v enem od višjih nadstropij zgradbe našli njegovo truplo.

2 človeka sta umrla v napadu 24-letnika.

Na Novi Zelandiji ni veliko tovrstnih napadov. Po letu 2019, ko je napadalec v Christchurchu ubil 51 muslimanskih vernikov, so nadzor nad orožjem še poostrili. Novozelandski premier Chris Hipkins je dejal, da bo nogometno prvenstvo kljub dogodku potekalo naprej po načrtih. Poudaril je, da je streljanje krivda posameznika in da policija v zvezi s tem ne išče drugih osumljencev. »Ugotovili nismo nobene politične ali ideološke motivacije za streljanje, zato ni ogrožena državna varnost,« je zagotovil. Varnostnih ukrepov na stadionu ne bodo poostrili.