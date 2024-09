Streljala naj bi z vodno pištolo in bila ovadena: Moj mož ni mogel verjeti svojim očem

Kanadčanka je obtožena napada z orožjem, ker je med igro z otroki domnevno zadela soseda v prsi z vodno pištolo.

Vse se je začelo s piknikom na domačem vrtu, sredi katerega se je 58-letna Wendy Washik iz Ontaria odločila, da bo mlajšim gostom popestrila zabavo. Z otroki so se škropili z vodnimi pištolami, ko je šolska pomočnica po nesreči usmerila curek v soseda, ki je takrat ravno kosil travo. Kot pravi, se mu je takoj opravičila, toda moški kar ni prenehal vpiti nanjo. V nekem trenutku je odšel v hišo in poklical policijo. Prijavil je sosedo, češ da ga je fizično napadla. Kot je povedala Washikova, si policisti niso niti ogledali vodne pištole, ampak so jo kar takoj ovadili.

»Niti enega vprašanja mi niso postavili. Moj mož ni mogel verjeti svojim očem,« pravi ogorčena državljanka.

Sosedu se je takoj opravičila, a jo je vseeno prijavil.

Ko so lokalni novinarji povprašali policijo, kakšno orožje je bilo uporabljeno v domnevnem napadu, so dejali, da ne morejo komentirati podrobnosti primera. Washikova pa vztraja, da je imela v roki otroško vodno pištolo, nič daljše od dolžine njene podlakti.

Velike težave

Incident ji je povzročil velike težave: uči namreč na katoliški šoli Brant Haldimand Norfolk, kjer ji ne dovolijo nazaj v službo, dokler zadeva ne bo urejena. »Še vedno je vsak dan boj. Ves čas razmišljam o tem, kako le ne bi,« pravi in dodaja, da jo kljub vsemu skrbi, kako se bo zadeva obrnila na sodišču.

Družina Washikove se trudi zbrati denar za pravdanje. Obravnavo ima 24. septembra. Zaradi narave obtožbe, ki tehnično spada med kriminalna dejanja, ne more zbirati denarja prek platform, kot je denimo GoFundMe. Prav tam ji je sicer uspelo zbrati 12.000 dolarjev (dobrih 10.000 evrov), a so ji sredstva zamrznili, saj ne smejo financirati kriminala. Zdaj družina išče nove načine zbiranja denarja za pravdo, za katero nimajo pojma, koliko časa se bo vlekla in koliko denarja jim bo požrla.