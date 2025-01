Strašno! Lastnik trgovine doživel infarkt in se zgrudil, tatova medtem kradla kot srake

Nevsakdanja tragedija se je zgodila v srbskem Smederevu, kjer naj bi med tatvino trgovine 64-letni lastnik doživel srčni infarkt, zaradi stresa in strahu, pišejo srbski mediji.

Nesrečnega D.G. so našli mrtvega pred trgovino. Lopova sta kradla v trgovini in se menda naknadno še vrnila, da sta nadaljevala s krajo. Pri tem sta morala zaobiti truplo.

Obdukcija je potrdila, da je D.G. doživel srčni zastoj zaradi izjemnega stresa, ko je po tem, ko je opazil tatove na nadzornih kamerah, takoj odšel do trgovine. Tatova je presenetil in sta pobegnila, a lastnik stresa ni zdržal in se je po nekaj trenutkih zgrudil na tla, kjer je preminil.

Incident se je zgodil v noči med sredo in četrtkom, ko je D.G. na kameri opazil, da sta v njegovi trgovini dva nepridiprava. Ko je prispel na kraj dogodka, sta tatova pobegnila, a nad tatvino nista obupala. Vrnila sta se v trgovino in nadaljevala s krajo, čeprav je D.G. že mrtev ležal na tleh.

Policija je bila obveščena o tragediji zjutraj, ko so našli truplo lastnika v trgovini. Reševalci so lahko samo potrdili smrt, medtem ko je preiskava pokazala, da je D.G. preminul zaradi srčnega napada, ki ga je povzročil močan stres, poročajo srbski mediji

Policija iz Smedereva je hitro identificirala in aretirala dva mladoletna moška, M. M. (20) iz Novega Sada in D. M. (20) iz Smederevske Palanke, ki ju sumijo za krajo.

Na posnetkih iz nadzornih kamer je videti, da sta M. M. in D. M. vstopila v trgovino, opazila truplo lastnika, vendar nista poklicala reševalcev. Namesto tega sta iskanje vredne predmete in pobrala vse, kar sta lahko.

Ko sta končala s tatvino, sta pristopila k mrtvemu lastniku, iz obleke vzela ključe od avtomobila in zapustila trgovino. Odpeljala sta se z avtomobilom pokojnega lastnika in ukradenimi stvarmi, poročajo srbski mediji.

Ta grozljivi dogodek je pretresel lokalno skupnost.