Strašno! Družinski pes hudo poškodoval 8-mesečno deklico

Reševalne službe so bile v sredo popoldne napotene na prizorišče napada v angleškem Kentu, kjer je nekdo prijavil napad psa na majhnega otroka. Osem mesecev stara deklica, Arabella Williams, je bila zaradi hudih poškodb s helikopterjem prepeljana v specializirano bolnišnico King’s College Hospital v južnem Londonu.

Stephanie Coombs (33), Arabellina sorodnica, je razkrila, da je deklico napadel družinski pes pasme XL Bully, imenovan Hunter. Kot je povedala, je Arabella trenutno v stabilnem stanju na oddelku intenzivne nege, čeprav je bilo sprva njeno stanje kritično. Pes, ki je »nenadoma ponorel«, je bil po napadu odstranjen iz hiše in ga je policija humano uspavala.

Napad se je zgodil v sredo v družinski hiši iz devetdesetih let, ki jo je policija zatem zavarovala s trakom. Pred hišo so postavili policista, na dovozu pa stoji policijsko vozilo. Stephanie je potrdila, da je bil Hunter pasme XL Bully.

Kar naenkrat ponorel

»Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak pes je kar naenkrat ponorel,« je povedala Stephanie. »Hunter in dojenčica sta se zelo dobro razumela. To je popolnoma neobičajno za tega psa. Bil je pravi mehkužnež. Vedno smo se šalili, da je kot Scooby-Doo. Pogosto je legel v Arabellino prenosno posteljico, jo povohal in nato odšel.«

Dodala je še: »Psa so odpeljali v črni vreči. To je res šokantno. Nikoli ne pričakuješ, da se bo kaj takega zgodilo v tvoji družini.«

Stephanie je povedala, da je Arabellina mama ves čas ob njeni bolnišnični postelji. »Arabella je njen svet. Zdaj je vse odvisno od okrevanja. Resnično upamo, da bo z njo vse v redu. To je tako žalostna in pretresljiva situacija,« je dodala.

Aretirali dve osebi

Policija je sporočila, da sta bila zaradi incidenta aretirana dva človeka – 18-letni moški in 76-letna ženska – zaradi suma, da sta odgovorna za psa, ki ni bil pod nadzorom. Oba sta trenutno v priporu, preiskava pa še vedno poteka.

Tiskovni predstavnik policije v Kentu je pojasnil: »Policija je bila v sredo ob 14.23 obveščena, da je dojenčka v hiši na naslovu Siskin Close v Hawkingeju pri Folkestonu ugriznil pes. Policisti so skupaj z reševalci prispeli na kraj dogodka, osem mesecev stara deklica pa je bila zaradi resnih poškodb prepeljana v bolnišnico v Londonu, kjer ostaja v resnem stanju.«