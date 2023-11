Strašna nesreča: novinarka umrla med dirko pred očmi hčerk (VIDEO)

Konec tedna se je v Kolumbiji zgodila tragedija, ko je med dirko umrla kolumbijska znana avtomobilistična novinarka Luz Piedad Eusse. Lokalni mediji so poročali, da je na dirko prišla skupaj s hčerkama, starima šest in osem let, ena od njiju je bila poškodovana, ko je nanjo padel ogromni zaslon.

Nesrečo, ki se je zgodila, so opisali kot neverjetno tragedijo, saj je zaradi nje umrla novinarka.

Zaradi močnega sunka vetra je nanjo padel zaslon na VIP-tribuni, pri čemer je bilo poškodovanih še pet ljudi.

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek strašne nesreče: