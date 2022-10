Štirje prijatelji razkosani v reki

Okrutna usoda je doletela četverico kolesarjev, ki so minuli teden izginili v ameriški zvezni državi Oklahoma. Policija je v reki Deep Fork, 65 kilometrov od Tulse, potem ko jih je na nenavadno dogajanje v vodi opozoril mimoidoči, odkrila razkosana trupla, identifikacija pa je že potrdila, da gre za posmrtne ostanke 32-letnega Marka Chastaina, njegovega 30-letnega brata Billyja Chastaina, 32-letnega Mika Sparksa in 29-letnega Alexa Stevensa.

Okmulgee je pretresel brutalen zločin. FOTO: Twitter

Četverica se je usodnega večera odpravila na domneven potep s kolesi, a vse kaže, da so bili vpleteni v kriminalno dejavnost, verjetno prekupčevanje z mamili. Policija je v preiskavi že ugotovila, da so bili s pripadniki neznane tolpe dogovorjeni za srečanje na odlagališču odpadkov, kot kaže, pa je med zbranimi iz neznanega razloga izbruhnilo nasilje. Morilci so vse štiri moške ustrelili, njihova trupla pa razkosali in odvrgli v bližnjo reko, poročajo ameriški mediji. Na begu je tudi lastnik odlagališča Joe Kennedy, a za zdaj menda ni osumljen povezave z obračunom med četverico in njihovimi morilci.

Verjetno so sodelovali pri prekupčevanju z mamili.

Takšnega nasilja v kraju Okmulgee, ki šteje 12.000 prebivalcev, ne pomnijo, so zgroženi tudi policisti, ki zaradi interesa preiskave ne razkrivajo, ali so na sledi storilcem. Še vedno zbirajo izjave prič, ki so četverico še minuli teden videvali na različnih koncih mesta, a v njihovem početju ni bilo zaznati ničesar nenavadnega. Strti svojci umorjenih so v šoku in težko sprejemajo razlago, da so bili njihovi bližnji vpleteni v kazniva dejanja ali povezani z zločinsko tolpo; Mark Chastain je zapustil ženo in dva otroka, poročajo tamkajšnji mediji, njegov mlajši brat pa partnerico in štiri otroke.