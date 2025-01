Sredi belega dne na ulici z nožem večkrat zabodel v hrbet najstnico, posredovala mimoidoča (VIDEO)

Ellis Dismore (24) je bil obsojen na 38 let zapora, ker je z nožem napadel najstnico na ulici Middlesbrougha v Veliki Britaniji. Pred tem jo je prek spleta nadlegoval in ji grozil. Napad je posnela varnostna kamera, na posnetku pa je videti, kako je najstnico zasledoval po ulici in jo večkrat zabodel v hrbet.

Med napadom je dekle kričalo na pomoč, dokler je ni rešila voznica, ki jo je spravila v avto in odpeljala na varno. Dekle je povedalo, da ji je voznica rešila življenje.

Grožnje in nadlegovanje na spletu

Ellis Dismore se je z dekletom prvič povezal leta 2022 prek spleta, kjer se je pretvarjal, da je najstnik z imenom James Wilson. Sprva se je deklica počutila varno, a ko je z njim prekinila stike, je začel pošiljati njene slike drugim in ji groziti. Dekle se je zaupalo svoji mami, ki je obvestila policijo.

Pred napadom je Dismore dekletu grozil z glasovnimi sporočili, kjer je povedal, da bi z veseljem šel v zapor, če bi jo zabodel. Kupil je nože in jo čakal na ulici, kjer jo je napadel.

Obsodba in izrečeni ukrepi

Dismore je bil spoznan za krivega 26 kaznivih dejanj, med njimi poskusa umora in izsiljevanja več deklet za neprimerne fotografije. Poleg dolge zaporne kazni bo moral po izpustu še pet let ostati pod nadzorom. Prav tako mu je sodišče prepovedalo kakršnekoli stike z njegovimi žrtvami.

Policija je pohvalila pogum deklet, ki so se odločila prijaviti zlorabo. Detektiv Andrew Hamilton je poudaril, da je Dismore več let zavajal mlada dekleta z lažnimi profili in jih prisiljeval v pošiljanje neprimernih slik ter jim grozil z nasiljem. Dodal je, da je imela 15-letna deklica veliko srečo, saj bi brez pogumnega posredovanja mimoidoče napad lahko bil usoden, poroča mirror.co.uk.

Preberite še: